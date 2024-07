El original y divertido “beso loco” de una soltera de ‘First Dates’

Tito es una persona muy transparente que siempre quiere hacer cosas diferentes y salir de la rutina. Es profesor de educación infantil, le encanta viajar, hacer cosas nuevas y siente que su esencia es ser una persona muy, muy nerviosa “ la tranquilidad para mí no existe ”. En el amor, se divorció hace un año después de casi toda una vida juntos. Tiene en un hijo y después de un año de vivir una montaña rusa de emociones se siente en el punto de conocer a alguien.

Soledad, su cita en ‘First Dates’, asegura estar “sola y entera”. Para enamorarse necesita encontrar a alguien muy afín a ella porque ella está un poquito enamorada de sí misma “no me miro al espejo y me amo, pero sí por dentro”. Al verla, Tito ha visto a una chica muy guapa y han coincidido que los vivían en Galicia. La conexión entre ellos ha sido muy buena.