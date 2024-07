Los prejuicios de Sara con un un soltero durante la cena: "Te hacía una persona más mundana"

Sara y Abel han estado de acuerdo en que acostarse en la primera cita está mal: "Me parece de malísimo gusto"

Sara le ha confesado a Abel que tenía prejuicios antes de conocerle: "Te veía más mundano y vanidoso"

Pablo remata su cita con Ana y se lanza a darle un beso muy sensual

La cita entre Sara, una azafata de vuelo jubilada y Abel, un arquitecto de 65 años, ha sido muy especial, con una conexión increíble desde el primer momento. Sara y Abel han estado coqueteando el uno con el otro siempre con mucha educación y respeto. Los dos se han sentido muy cómodos hablando de diferentes temas.

En la primera parte de la cita, Sara y Abel han conversado sobre sus diversos trabajos que han tenido durante su vida. Sara ha confesado que conoce muchos idiomas, sobre todo gracias a su trabajo. Abel le ha pedido que hable en otros idiomas y a él le ha encantado porque también conoce varios.

La cena ha seguido con mucha normalidad y Sara le ha explicado a Abel que lo que busca ella ahora es tranquilidad. La exazafata de vuelo se ha ido a vivir a la España vaciada, ya que según ella le ha enamorado el campo. Abel ha estado de acuerdo con ella y le ha asegurado que él busca lo mismo.

Tras esto, Sara ha querido confesarle una cosa a Abel para dejarle las cosas claras en la primera cita: "Te voy a confesar una cosa. Lo máximo que voy a hacer es tocarme solo el dedo meñique". Abel no ha entendido la aclaración de Sara y ha querido saber más. "Porque no quiero hacer nada más", ha respondido Sara sobre ir a la cama en la primera cita.

"Los hombres franceses, los poco que he conocido, siempre te preguntan hasta donde quieren llegar para no hacerse a la idea de que a lo mejor puedan pasar la noche contigo o acabar dándose besos contigo y tú no quieras", ha comentado Sara para aclarar la situación que ha surgido en la cena.

Abel le ha dado la razón a Sara y ha subrayado que acostarse en la primera cita está mal: "Yo tampoco, me parece de malísimo gusto. Tiene que haber mucho más trasfondo". En ese instante. Sara le ha explicado a Abel que tenía prejuicios con él: "Te hacía una persona más mundana, más vanidosa, porque la mayoría de la gente lo es".

La decisión final de Sara y Abel en 'First dates'

La pareja ha terminado de cenar y ha pasado a la habitación para conocer si se han dado una segunda cita. Abel y Sara han estado bromeando en todo momento y la decisión final ha sido positiva. Abel ha confirmado su segunda cita con Sara: "Me interesa lo que he percibido y creo que vale la pena a ver si hay más que me interese".