El malestar del alcalde de Aldaia con las autoridades: "Nadie ha dicho que el barranco de la Saleta provocó muertos aquí"

El programa conectaba con Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, y Nacho Abad tras saludarle, se disculpaba: "Te quiero pedir perdón porque no hemos parado de hablar del barranco del Poyo y muy poco del barranco de la Saleta, que es el que os ha afectado a vosotros".

El alcalde agradecía las palabras del presentador, pero mostraba su sensación de abandono por parte de las autoridades: "Aún oficialmente nadie ha informado ni avisado que este barranco que inunda Aldaia desde hace más de 40 años estaba en alerta, no nos han dado ninguna explicación".

Además, Guillermo Luján señalaba, que el enfado de los ciudadanos de su localidad es enorme porque no se hablaba de Aldaia: "Había una comunicación de baja afectación, pero es que no se hablaba del barranco de la Saleta, que no tiene nada que ver con el del Poyo".