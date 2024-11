Urreiztieta, tras ser llamado a declarar por la filtración de los correos del novio de Ayuso: "Hay indicios de que fue el fiscal"

Pero esta no sería la única citación de García Ortiz, sino que habría citados hasta siete periodistas de medios de comunicación diferentes. Uno de estos periodistas es Esteban Urreiztieta, que entraba en directo en 'En boca de todos'.

En primer lugar, el periodista confirmaba, que ha sido llamado a declarar, pero que aún no hay fecha porque falta que lo acuerde el Supremo. En segundo lugar, respecto al filtración de los correos indicaba: "Antes la muerte que la fuente, es lo que solemos decir los periodistas. Yo creo que no va haber ningún periodista que no se acoja al secreto profesional".