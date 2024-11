Una vecina de Catarroja denuncia el poco tacto tras ser desalojada de su casa por riesgo de derrumbe: "Nos evacuaron golpeando las puertas"

Un arquitecto del ayuntamiento visitaba uno de los edificios de Catarroja afectado por la DANA y señalaba que más de l 70% de las vigas del edificio que están dañadas. Esto ha provocado que más de 150 personas no solo hayan perdido sus coches y sus negocios, sino que ahora tampoco tengan un techo donde vivir.

María José Verdeguer, una de las vecinas de Catarroja desalojadas, comenzaba quejándose y señalaba que las medidas son exageradas porque otros arquitectos han indicado que no hay riesgo: "Han venido varios arquitectos y algunos han dicho que no hay ningún problema y que el edificio no tiene riesgo de derrumbe".