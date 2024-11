Susana Díaz, sobre la investigación a José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo: "Es todo muy doloroso y lamentable"

Durante todos estos meses, desde que fuera expulsado del PSOE, Ábalos ha defendido su inocencia y dejaba claro que "no ha tenido ningún enriquecimiento ilícito". Sin embargo, la justicia no piensa lo mismo y el Tribunal Supremo le tiene en su punto de mira.

Aunque no se alegra, si Susana Díaz recordaba que Ábalos nunca la apoyó, sino que hizo todo lo contrario: "A mí me enseñó la puerta de salida cuando gané las elecciones en Andalucía y se vio que no podía gobernar por la irrupción de Vox. Me dijo directamente que había que regenerar el PSOE de Andalucía".