Carlos Segarra estalla al escuchar las declaraciones de un hombre acusado de violar a las amigas de sus hijas: "¡Cállate!"

En las declaraciones ante el juez del acusado, negaba estos abusos y afirmaba: "Yo hacía masajes a las amigas de mis hijas infinidad de veces, pero no como ellas retratan, nunca en mi cama".

Sobre las palabras de una de las hijas de este hombre, que aseguraba que su padre le dijo: "En tres años me habré pasado a tus amigas por la piedra", él comentaba que no le dijo eso exactamente, sino algo parecido y apuntaba: "Le pude decir algo como 'yo a tu edad me habría pasado a tus amigas por la piedra".