El dolor de Yolanda por su padre fallecido al socorrer a otros vecinos de la DANA: "Fue para ayudar y se quedó allí"

Visiblemente afectada, Yolanda relataba, que su padre pensando que era una inundación más, bajó a los garajes para achicar agua y ayudar a varios vecinos y ya no salió de allí: "Mi padre y su vecino fueron corriendo a la rampa del garaje para ayudar y se quedaron allí, los han encontrado juntos".

Así mismo Yolanda, que todo esto se podría haber evitado si hubiera habido un aviso temprano de lo que iba a ocurrir y señalaba: "No creo en la culpa, pero creo en la responsabilidad. Fue como un tsunami que vino desde las montañas que no se avisó y hubiera dado tiempo a desalojar y no perder vidas humanas".