Un amigo del hombre que ha asesinado a puñaladas a su mujer en Almería: ''Estaba en tratamiento psiquiátrico, dejó de tomarse las pastillas''

''El hombre estaba en tratamiento psiquiátrico, siempre tenía la manía de que alguien le perseguía. Decía que le perseguía gente para matarlo. Era un hombre honrado y tranquilo, pero lleva dos años malo, eso tiene que constar en el historial médico. Él y la mujer llevaban dos años yendo a todos los médicos de psiquiatría y tomaba pastillas. El hombre no era maltratador ni nada de eso'', comienza explicando Said.

El amigo del asesino asegura que dejó de tomarse las pastillas : ''Me lo contó, dejó de tomarse las pastillas porque se sentía peor. No era violento, lo único que tenía la manía de que le estaban persiguiendo. Muchas veces estaba conmigo y me decía que lo perseguían, que lo querían matar, que iban detrás de él hasta la casa. La familia tiene constancia de eso, él hombre lleva dos años en tratamiento en psiquiatría. Nunca nos imaginamos que este hombre iba a matar''.

''El hombre me decía que cuando tomaba las pastillas le sentaba peor, no dormía por la noche. La noche anterior al asesinato no durmió en toda la noche porque no tomaba las pastillas. El hombre se fue de vacaciones, volvió y estaba mejor (...) Fue en varias ocasiones al médico a dejar constancia de que las pastillas le hacían peor. El hombre estaba mal'', asegura Said sobre el asesino.