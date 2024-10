El triste testimonio de una agente que denuncia acoso y agresiones a sus hijas en Navarra por ser guardia civil: "Es durísimo"

"El acoso a mi hija empezó desde pequeña y yo me enteré cuando un día se rompió con 10 años y se desató la locura porque ya empezó a tener ataques de pánico y a no querer ir al colegio. Es durísimo", comenzaba relatando María.

En ese momento, al ver la dura realidad que vivían sus hijas, María tuvo que cambiarse de domicilio hasta en dos ocasiones: "La menor es la que peor lo lleva, apenas sale de casa y vive recluida como si estuviera cumpliendo una condena". Además, esta guardia civil asegura, que esto no solo le pasa a sus hijas, sino que le ocurre a los hijos de sus compañeros que viven en el País Vasco y en Navarra: "Hay en sitios que no te venden ni el pan ni una caja de leche si saben que eres guardia civil".

Respecto al acoso que ha recibido su hija aseguraba, que han sido años de bullyng en el colegio, que han creado una sensación en su hija de pánico constante: "Todo se convierte en una cadena. Mi hija no puede pasar por la puerta de un colegio abarrotado, duerme mal, come mal y lleva años en depresión".

El presentador de 'En boca de todos' planteaba si en algún momento tras años de acoso a sus hijas, habían optado por la opción de irse a otro sitio, a lo que María contestaba: "Yo no me tengo que ir de mi casa. Los que sobran son ellos, los que están fuera de la legalidad son ellos, yo no".