Brutal agresión a una anciana por una cadena de oro en Murcia: "Llegaron a decir que iban a matarme"

La víctima comenzaba relatando, que la han dejado inútil: "He perdido la salud que tenía con esta paliza. Aunque yo quiero seguir viviendo por mi hija".

En ese momento, Nacho Abad, con pena, decía a Antonia que si le podía ayudar en algo que se lo dijera, y ella contestaba: "Pues necesito meter una mujer aquí que me ayude porque mi hija trabaja y yo ya tengo miedo, no me fio de nadie". El presentador decidía poner el número del programa por si algún espectador le puede echar una mano económicamente y que así Antonia pueda contratar a alguien y que le cuide.