Una testigo del tiroteo de Barakaldo relata el infierno por el que ha pasado: ''He vivido amenazada de muerte''

''Un infierno total, así no se puede vivir. No puedes descansar por las noches, no puedes vivir durante el día. Tienes que estar encerrado en casa y cuando sales, prepárate. De lo malo, lo peor'', continúa explicando. Además, r evela las amenazas a las que ha estado sometida : ''Amenazas de muerte, barbaridades continuamente. Insultos de todo tipo, no tienes ganas ni de ir a casa''.

''Hace mucho años que tuve que abandonar mi vivienda porque allí no podía vivir. A mi me han dicho que todo empezó por una discusión por un aparcamiento. No le encuentras lógica ninguna, pero tampoco vamos por la vida de esa manera, no me lo explico (...) Que yo sepa no trabajan, cobran ayudas del Gobierno vasco, lo que no nos ayudaba a nosotros el Ayuntamiento de Barakaldo'', añade la exvecina sobre los clanes.