El testimonio de la madre de la menor prostituida, tras la impunidad de su violador: "No puedo contarle que su agresor no va a ir a la cárcel"

El programa se desplazaba hasta Murcia, después de que una de las madres de las víctimas, se enterara por nuestro programa de este sorprendente pacto entre Fiscalía y los acusados. Muy afectada y con mucho dolor, asegura, que no puede permitir tener que decirle a su hija que la persona que la violó no va a entrar en la cárcel : "Nos costó mucho levantarla y que volviera a estar fuerte. No puedo contarla lo que está pasando porque nos costó que volviera a salir a la calle".

"Usted no informó a las familias de las víctimas de que iban a llegar a un acuerdo. Me da una vergüenza terrible que la justicia no se preocupe de las víctimas. No se pueden enterar por los medios de comunicación. La sensibilidad en la justicia también es importante", decía muy disgustado el presentador del programa.