La propietaria que lucha contra Mónica, la inquiokupa 'pija' que es pareja de un marine: "Dice que no tiene la obligación de pagar"

Sin embargo, el marine se fue a Estados Unidos debiendo el último mes y todos los gastos del suministro del último año. Por si esto no fuera poco, en la vivienda se quedó su pareja . Mercedes vive en el día a día con amenazas y todavía sigue esperando los 21.000 euros que le pertenecen.

Las amenazas que ha recibido Mercedes han sido cuando a Mónica se le estropeó en su día la caldera del piso: "Tengo un hijo en antidisturbios y tengo un marido, ya te lo he dicho, es jefe fiscal. Entonces, estoy bien asesorada. Vale, el lunes tengo agua caliente, ¿verdad?"

"Nos dijo que hablásemos con Jorge porque legalmente el que tiene la deuda es él. Ella dice que no tiene ninguna obligación de pagarnos y Jorge dice que él no vive aquí y que la que está okupando mi casa es ella", ha señalado Mercedes sobre la situación que tiene desde hace meses.

Tras esto, la propietaria del piso ha añadido que la inquiokupa pija le ha puesto 25 denuncias y a su marido también. Sin embargo, Mercedes ha asegurado que esas denuncias no les han llegado: "A mi marido por coacciones, no sé qué coacciones. La denuncia no ha llegado".