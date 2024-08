El duro enfrentamiento entre Antonio Naranjo y una activista feminista después de que ella dijera que los hombres son violadores en potencia

"¿Julia, yo soy un violador en potencia?" , planteaba David Aleman a Julia Salander. Ante esta pregunta, esta activista explicaba: "No todos los hombres son violadores, pero cuando analizamos las violaciones, vemos que los agresores, son hombres. Esto es lo que se reivindica, hay un patrón muy claro de quién es el agresor y quién es la víctima" . También añade, que afirmar esto, entiende que duela un poco escucharlo y genere polémica, pero es la realidad: "Nadie me puede discutir que cuando hablamos de agresiones sexuales, los agresores son hombres".

Tras estas afirmaciones, David Aleman, respondía: "Si comparamos el número de agresiones, con el porcentaje de hombres que hay en el planeta, me imagino que el porcentaje es muy pequeño. Eso es generalizar una auténtica barbaridad". Sin embargo, la activista negaba esta idea y argumentaba: "Yo no estoy diciendo que todos los hombres hagan esto, yo digo que cuando analizamos el fenómeno, vemos que quien lo hace son los hombres, no que todos los hombres lo hagan. Enfadarse es no entender el discurso".