Ábalos se convierte en un 'verso suelto' del PSOE: "No voy a seguir con una actitud seguidista, votaré en conciencia"

El diputado del 'Grupo Mixto' decide desligarse del programa electoral del PSOE

'En boca de todos' ha hablado con él para descubrir los detalles de esta nueva actitud del político

Ábalos responde a la auditoría encargada por Puente, que le sitúa en el origen del caso Koldo: “No puede hacer una investigación paralela a nivel judicial”

Una auditoría elaborada por el equipo de Óscar Puente ha situado a José Luis Ábalos en el origen de la trama 'Koldo'. Tras este nuevo encontronazo con el PSOE, el exministro ha tomado la decisión de desligarse completamente del pensamiento del que fue su partido y se ha convertido en un 'verso suelto' en el Congreso de los Diputados. 'En boca de todos' ha hablado con él para descubrir los detalles de esta nueva actitud del político.

Hace unos meses, Ábalos aseguraba en el programa 'Todo es mentira': "El programa electoral del PSOE estoy obligado a cumplirlo, me presenté con ese programa. Sin embargo, tras una auditoria creada por el equipo de Puente, su pensamiento al respecto ha cambiado por completo: "Desde ahora votaré en conciencia, ya no seré seguidista del PSOE, lo de Cataluña lo pensaré"

Nacho Abad: "¿Ya no está de acuerdo con la política del PSOE?"

'En boca de todos' conectaba con José Luis Ábalos y Nacho Abad comenzaba la entrevista preguntándole si ya no está de acuerdo con el que fue su partido y le preguntaba en concreto: ¿Ya no está a favor de la amnistía? y el político respondía; "Sí, lo voté ya y lo que no voy a hacer es enmendarme. El compromiso electoral con el PSOE sigue en pie y efectivamente con lo que haya podido defender con anterioridad".

Así mismo, Ábalos, después de dejar esta idea clara, puntualizaba: "Lo que he dicho es que no voy a tener una actitud seguidista como hasta ahora, que incluso aunque no incurría en disciplina porque efectivamente estoy fuera del grupo parlamentario socialista, había tomado una actitud totalmente seguidista". Además, asegura que tras el informe, que no es una auditoría, "entiende que hay una actitud hostil e intencionada a través de un procedimiento a su juicio claramente ilegal".

Ábalos: ¿una cabeza de turco para el PSOE?

Nacho Abad, tras escuchar atentamente a Ábalos, le planteaba si él ha tenido la sensación de haber sido una 'cabeza de turco' para el PSOE y ha sido sacrificado para tapar otras cosas. Ante este planteamiento, el político indicaba su desconocimiento:" Yo solo he estado defendiendo en todo momento con la escrupulosidad lo que son las normas que rigen el estado de derecho, me afecten o no".