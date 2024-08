Un amigo de la familia de Mateo, desolado tras celebrarse el funeral: "Es una faena que a un crío le quiten la vida"

Un amigo de la familia de Mateo ha hablado tras celebrarse el funeral del niño asesinado en Mocejón

Alejandro ha comentado que todavía no ha podido dar el pésame a la familia debido a la gran cantidad de gente que había

'En boca de todos' ha asistido al funeral del pequeño Mateo, el niño de 11 años que fue asesinado por un joven de 20 años mientras jugaba en un polideportivo con el resto de niños del municipio de Mocejón. Familiares, amigos y vecinos han acudido a la iglesia donde se estaba realizando la ceremonia para dar el último adiós al niño.

Después de celebrarse el funeral, uno de los amigos de la familia de Mateo ha querido hablar en el programa sobre la situación que están viviendo tras el asesinato. Alejandro se ha mostrado muy emocionado: "Es una faena porque es un plato de muy mal gusto. Es un problemón de que a un crío le quiten la vida de esta manera y encima sea una persona de aquí de pueblo. Es un problema para ambas familias".

El amigo de la familia ha comentado que no ha podido dar el pésame todavía a la familia debido a la cantidad de personas que había en el tanatorio: "No he hablado con ellos porque en el tanatorio hay mucha gente y no les he visto. Ya les iré dando el pésame personalmente uno a uno".

Por otro lado, ha hablado sobre el asesino confeso y su posible trastorno mental: "Si tiene un trastorno mental lo tendrá que dictaminar ya a la justicia. Si es así es un poco complicado la situación que se ha generado por eso. Yo al chaval lo he visto pocas veces, pero su padre sí porque estuvo estudiando conmigo en un colegio de Valladolid".

Tras esto, se ha pronunciado sobre los bulos racistas que han atacado al portavoz de la familia de Mateo: "La verdad que no lo entiendo porque Asell es una bellísima persona y pienso que lo hizo para no alarmar a la gente. Él estaba diciendo que no cargasen contra esa gente".

Encuentran dos cuchillos, que al parecer uno de ellos podría ser el arma homicida

Alrededor de las 10:00 horas han saltado todas las alarmas en un descampado del municipio de Mocejón a escasos 50 metros de la vivienda familiar del asesino confeso, debido a que un operario de la limpieza ha alertado a los agentes de la Policía asegurando que había encontrado un cuchillo.

Sin embargo, la reportera de 'En boca de todos' ha señalado que se han encontrado dos cuchillos. Uno de ellos muy afilado y aparentemente sin restos de sangre, pero de inmediato ha sido trasladado al laboratorio de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo para analizarlo.

Por otro lado, se habría encontrado un segundo cuchillo también muy cerca con restos de pintura verde. Minutos después, las propietarias de la vivienda han salido a la calle para decir que ese segundo cuchillo lo utilizaron para realizar unos trabajos, por lo que podría ser de ellas.