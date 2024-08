La vecina que conoce al padre del asesino confeso de Mocejón: "No le he visto y no le quiero ver"

Una de las vecinas del municipio ha mostrado su malestar con el asesinato del pequeño Mateo: "No podemos dejar a nuestros hijos solos"

El psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, ha analizado el comportamiento del asesino confeso de 20 años

Exclusiva | El hombre que socorrió al niño asesinado en Mocejón: "Tenía un corte en el tórax donde presionábamos"

El asesino del pequeño Mateo, el niño de 11 años de Mocejón que ha muerto después de varias puñaladas, ha sido detenido por la Guardia Civil después de confesar el crimen. Han pasado poco más de 24 horas desde que cometiera el asesinato, tiene 20 años y es de nacionalidad española.

"Lo ha hecho mi otro yo. He visto cómo me robaba la cara. Tenía mi rostro y mi cuerpo y ha apuñalado al niño, pero yo no he sido", ha confesado el joven de 20 años sobre el crimen de Mateo. Lo mató a cara tapada, pero ahora tras su detención no se ha ocultado ante los medios de comunicación.

Después de cometer el asesinato, el asesino de 20 años se dirigió a la casa de sus abuelos para darse una ducha. Su padre ha asegurado que su hijo tiene una discapacidad mental severa del 70%: "Seguramente ni sepa por qué lo hizo, aunque en el pueblo de metían mucho con él..."

Los vecinos han corroborado la declaración del padre del asesino diciendo que no estaba bien de la cabeza o que podría padecer algún trastorno. El joven de 20 años ha confesado el crimen de Mateo, pero lo ha hecho siempre en tercera persona, como si el problema no le afectase a él.

Los investigadores tratan de averiguar por qué lo hizo y se encuentran buscando el arma del crimen. El asesino confeso ha explicado que dejó el cuchillo con el que realizó el crimen en una acequia del municipio. En 'En boca de todos' se está actualizando la información sobre el arma del crimen.

La vecina que conocía al padre del detenido: "No podemos dejar a nuestros hijos solos"

Ana Isabel, una de las vecinas del municipio, ha explicado que ella conocía al padre del detenido y ha aportado datos sobre cómo era el asesino confeso del pequeño Mateo. "En su momento trabajé, pero ya hace muchísimos años", ha comentado Ana Isabel sobre el padre.

La vecina ha señalado que al niño se le veía mal: "Una vez en mayo le vi con el niño. Sabía que estaba mal el niño porque no paraba de moverse". Tras esto, el presentador le ha preguntado si había niños que se metían con él. Ana Isabel no lo ha asegurado: "No sé si se metían con él porque yo siempre le veía con el padre. No tengo esa información. Llevo aquí 22 años y no le he visto con el resto de niños de pueblo".

Por otro lado, Ana Isabel ha comentado que los padres del joven estaban separados y que hubo algún que otro problema en el pasado: "Los padres estaban separados y de esto hace ya muchos años. Solo vi una vez a la madre hace años y él me dijo que se estaba separando y que lo estaba pasando mal".

El presentador le ha preguntado por las pintadas de 'asesino' que le han puesto al padre del adolescente en el coche. Ana Isabel ha confesado que no sabe quién lo ha hecho. Tras esto, ha comentado que no quiere cruzarse con el padre: "No le he visto y no le quiero ver porque yo relación con él no tenía ninguna. Que se haga justicia por Mateo, que es lo que necesita la familia, justicia. Ya no podemos dejar a nuestros hijos solos".

Un psiquiatra analiza el comportamiento del asesino confeso de Mateo

El psiquiatra forense, José Carlos Fuertes, ha analizado el comportamiento del asesino confeso de 20 años. En primer lugar, ha explicado que una diferencia para entender al asesino: "Una cosa es una discapacidad y otra es una incapacidad". Tras esto, ha revelado lo que él cree que puede padecer el joven: