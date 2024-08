Un joven denuncia haber sido víctima de violencia policial por su aspecto: ''Me aplastaron y me pegaron''

Jean denuncia que la policía le confunde con un miembro de los Latin Kings

La madre del joven está muy afectada: ''No duermo hasta que llega a casa''

Las bandas más peligrosas de Madrid y cómo captan a los jóvenes

Jean y su madre comparecen en directo en 'En boca de todos' para denunciar el abuso policial al que se ve sometido día sí y día también el joven por su apariencia. El joven afirma que en diversas ocasiones ha sido detenido, cacheado e incluso golpeado porque piensan que forma parte de la banda de los Latin Kings.

Jean revela en el programa cómo fue la última vez que le pararon por la calle para pedirle que se identificase: ''Fue el viernes por la noche, yo estaba saliendo de trabajar de una discoteca y de camino, iba solo por la calle, me interceptó un coche de paisano con tres agente, me manda identificarme, como ya es algo con lo que vivo constantemente, sé el protocolo y se lo pongo fácil, en cuanto veo al policía estoy sacando el DNI''.

''Teniendo mi DNI en la mano y teniendo las manos apoyadas en una reja, me piden que les de el móvil, les digo que no y ya me bloquea, me tira al suelo, me aplasta, me pegan y todo, por la cara'', explica Jean sobre la última vez que la policía le paró.

Además, revela que es la primera vez que la policía le agrede físicamente: ''Me enfrento a esto constantemente, esta vez ha llegado a las manos, pero las veces anteriores no me han pegado ni insultado. Esta es la primera vez que me han pegado. No me pidieron disculpas, les pedí la identificación, les dije 'voy a ir al hospital y necesito saber quiénes sois', se giran, se suben al coche y se van''.