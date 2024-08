La UCO reabre el caso de la desaparición de Francisca Cadenas y su cuñada se pronuncia: "Nos sentimos abandonados"

Un temporero fue la última persona que la vio : "Ella caminaba por la otra acera hacia su casa, no sabía ni cómo se llamaba, pero somos vecinos de calle, así que la saludé con un hasta luego. Ella me dijo lo mismo y se metió en el callejón", relató en su día el hombre.

La cuñada de la desaparecida en mayo de 2017 ha entrado en directo en 'En boca de todos' para explicar que a la familia no se la ha comunicado que la UCO esté con la investigación, ya que solo lo han oído en los medios: "¿Por qué en unas desapariciones si interviene la UCO y en otras no? Hoy en día la familia no sabemos que la UCO se ha hecho cargo de la investigación".

"He hablado con mi sobrino y a él no le han comunicado que se vayan a hacer cargo de la investigación", ha confesado Luisi Cabanillas. "Nos sentimos un poco abandonados", ha asegurado después sobre la investigación de su cuñada. Tras esto, ha comentado que han sacado muchas hipótesis .

"En siete años y tres meses que se cumplen hoy ha habido de todo. Alguien ha tenido que ser que le ha salido perfecto", ha indicado la cuñada. Luisi Cabanillas ha explicado que la Policía no ha sacado nada en claro: "Si en un pueblo de 1.600 habitantes la Policía no es capaz de averiguar qué ha pasado aquí no me quiero imaginar lo que pase en Barcelona".