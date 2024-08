Una vecina comenta la pelea familiar con navajas en un barrio de Murcia: "Me encontré la calle llena de policías"

"Estaba en mi casa viendo la tele y de repente oí a la Policía. Salí y me encontré toda la calle llena de policías y de ambulancias", ha comentado Marisa sobre el sobresalto que vivió al oír las sirenas. La vecina ha indicado que aunque siempre había habido problemas "lo que pasó ayer no había pasado nunca".

Por otro lado, Marisa ha explicado que los problemas vienen por una herencia entre la familia, pero ha indicado que no lo entiende, ya que no cree que haya mucho dinero. "Mucho dinero no tienen que tener. Yo creo que es por las casas. Son tres hermanas nada más", ha comentado Marisa.