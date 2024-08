Carlos Segarra, colaborador del programa, víctima de amenazas tras enfrentarse a Desokupa: ''Me resbala de una manera tremenda''

Tras su disputa con Daniel Esteve en 'En boca de todos', el policía ha recibido múltiples amenazas

El colaborador del programa se ha defendido en directo

Carlos Segarra, policía y colaborador de 'En boca de todos' se ha convertido en víctima de el odio a través de las redes sociales ¿el motivo? el enfrentamiento que tuvo con el líder de Desokupa, Daniel Esteve, durante la entrevista que concedió al programa el pasado miércoles.

Carlos Segarra denuncia en el programa la cantidad de mensajes de odio que ha recibido: ''Muchísimos, cientos. Atacándome a nivel personal y profesional y sobre todo con unos insultos descalificantes que no entiendo, todos ellos basados en el anonimato y muchos de ellos diciendo que son policías, yo he sido policía, soy policía en segunda actividad, no sé si todos los que me han escrito son realmente policías o se hace pasar''.

El policía y colaborador del programa se pronuncia sobre su enfrentamiento con Daniel Esteve: ''Si luego te llevas el ascua a tu parrilla para intentar beneficiarte de algo, me parece feo. Estoy muy contento, a mí esto no me afecta, podéis seguir escribiendo todo lo que queráis''.

''Yo voy a seguir con mi deporte, con mi despacho y voy a venir a 'En boca de todos' siempre que este programa me quiera'. No me afecta, pero me pone muy contento que realmente ninguna de las críticas que he recibido, estos haters, estos acólitos lo único que han criticado es que yo dije que en los años 90 el índice de criminalidad era más o menos como ahora o incluso superior'', se defiende el policía y explica el motivo del odio recibido.