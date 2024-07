Una vecina de la madre que ha intentado asesinar a su hijo con autismo en Chipiona: ''Él no era violento, ella tenía depresión''

La víctima se encuentra ingresada en estado grave en estos momentos, aunque creen que su vida no corre peligro. Su madre se encuentra también ingresada pero estable y ha sido detenida por homicidio en grado de tentativa , en cuanto reciba el alta pasará a disposición judicial.

Raquel, una de las vecinas de la agresora, ha entrado en directo en el programa y ha explicado que, pese a que no escuchó nada, la última vez que vio a Encarni, la noto rara: ''La vi hace dos o tres semanas, se le notaba más triste, pero no llegué a hablar con ella, hacía tiempo que no la veía''.