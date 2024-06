La propia Belón llegó a afirmar lo siguiente: “El tsunami fue un regalo para aprender a valorar la vida. Toda mi vida es tiempo extra. No hay ninguna diferencia entre yo, una mujer española llamada María que está viva, y miles de madres que se encuentran bajo el mar. Yo no merezco estar con vida, pero la vida no es justa. Siento dolor y compasión por tantos otros que no sobrevivieron o perdieron a sus seres queridos. Toda mi historia está en mi cuerpo. Y es maravilloso, porque significa que estoy viva”.