El tenso cara a cara de los herederos del torero Juan Galán: "Tengo un vídeo de tu madre pidiéndome auxilio"

Juan Pedro y Carlos Aguilar han protagonizado un tenso careo en el plató de 'Código 10' por la herencia del torero Juan Galán

Ambos han hablado del supuesto secuestro de Isabel Aguilar por parte de Juan Pedro

Máxima tensión entre dos herederos del patrimonio del torero Juan Galán: "¡Tú no eres su hijo!"

Dos herederos de una familia taurina se han sentado en el plató de 'Código 10' para hablar sobre los conflictos que están teniendo con la herencia del torero Juan Galán. Carlos Aguilar y Juan Pedro se han visto las caras en un tenso debate que han tenido que parar en numerosas ocasiones Nacho Abad y David Aleman.

Una herencia multimillonaria ha puesto a toda una familia de tradición taurina en jaque. Carlos, hijo de Isabel, la segunda mujer del torero Juan Galán, y Juan Pedro, sucesor del primer matrimonio que tuvo el ya fallecido diestro, están enfrentados por conseguir su respectiva parte del legado valorado en 100 millones de euros, en los que incluye todo tipo de fincas, hoteles o discotecas.

Para entender todo hay que remontarse a 1973, año en el que Carlos nace y su madre, Isabel Aguilar, le abandona. Ella con 21 años tiene un sueño, ser torera, y conoce a Juan Galán. Ambos se convierten en amantes, ya que por esos años el torero estaba casado con Manuela Naranjo.

Con Manuela el torero tiene tres hijos: Juan Pedro, Rocío y Eva. Aparentemente son una familia feliz, pero la que se encarga de criar a los niños es Isabel Aguilar. Todos viven bajo el mismo techo y la familia Galán decide acoger al hijo de Isabel. Con la muerte de Manuela, Juan Galán e Isabel deciden hacer público su amor.

El torero y la exasistenta no llegaron a casarse, aunque formalizaron su relación ante notario. Los conflictos familiares comenzaron en 2018 cuando el torero murió y dejó 100 millones de herencia. Sin embargo, en 2011 Juan Galán se dio cuenta en un documento que habían falsificado su firma.

Isabel Aguilar culpó en su día a Juan Pedro. Con esto el hijo le habría intentado quitar a su padre 60.000 euros de sus cuentas. Con la muerte del patriarca de la familia, Carlos y su madre señalaron que Juan Pedro empezó a manipular los bienes de la familia a su antojo, incluso llegó a emplear la fuerza supuestamente contra Isabel. Esto último no se ha podido probar. Sin embargo, Juan Pedro denunció a Isabel por falsedad documental. Un cruce de denuncias y tensión que hoy en día continúa.

El cara a cara en el plató

En primer lugar, Juan Pedro ha señalado que Carlos Aguilar no es hijo del torero Juan Galán, ya que se hizo una prueba de ADN. "No somos hermanos porque él sabe perfectamente que yo no me hablo con él hace más de 20 años. Mi madre le dice a Isabel que se lo traiga a la casa".

"Aquí hay una noticia donde hay una demanda diciendo que es hijo por convivencia, no genético. Después de 40 años tu madre no te dice que eres hijo biológico. Me parece de chiste", le ha dicho Juan Pedro a Carlos. Tras esto, ambos herederos se han echado la culpa del trato que le dan supuestamente a Isabel, la madre biológica de Carlos.

"Tengo un vídeo de su madre pidiéndome auxilio. La tenéis allí maltratada porque queréis su dinero. Tu hermano y tú la estáis manipulando. ¡Chorizo!", le ha gritado Juan Pedro en el plató. "Tienes un morro que te lo pisas. Déjate de vídeos. A ti quien te ha criado es mi madre, Isabel, que es la tuya, que te ha cuidado y has abandonado", le ha recordado Carlos Aguilar.