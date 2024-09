Manu Tenorio envía un mensaje tras las críticas de Podemos: "Me parece deleznable, vergonzoso y bochornoso"

Sus inquilinos aseguraron que el cantante tiene deudas con Hacienda y que desde la propia Agencia Tributaria les han pedido que las rentas se las paguen a ellos y no al propietario de la vivienda. Sin embargo, Manu Tenorio siempre ha negado tener deudas, aunque sí reconoce tener aplazamientos para hacer frente a sus pagos, obligaciones con las que asegura cumplir puntalmente.

Pero María Teresa Pérez, portavoz de Podemos, le acusaba diciendo: "Es un moroso que está alentando el falso discurso de la okupación y desprestigiando a unos inquilinos que dice que no le pagan". Por eso, creía que tenía que defender a quienes no tienen un altavoz como Tenorio y, por tanto, "no pueden defenderse en iguales condiciones".