Rafael Casado, campeón de España de boxeo, reaparece en Las Palmeras y cuenta su dura vida actual: "Se quedan el dinero de los peleadores"

Además, este joven boxeador señalaba que lo dejó también -en parte- porque no se podía ganar la vida con eso: "Te daban 80 euros y ellos se quedaban todo el dinero tuyo. Se quedan el dinero de los peleadores. No compensaba".

"A lo hecho pecho. No he pensado en volver. Ya me pegan. Ya está muy mala la vida para volver", cuenta Casado, con el rostro visiblemente triste, quizás recordando aquellas tardes y noches de gloriosas veladas en donde hacía lo que en ese momento más disfrutaba: boxear. El joven le enseñaba a la reportera de 'Callejeros' una pelea en donde él participó y acabó derribando a su oponente por K.O.