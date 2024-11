Peleas de gallos, delincuencia y narcotráfico: todo lo que se enconde detrás de uno de los patios más peligrosos de Las Palmeras

"De vez en cuando fumo 15, 20 o 30 porros al día . Si es que nos tienen aquí metidos en un 'bujero'. Aquí funcionamos por patios, algunos son más malos, otros son más buenos… Este es de los malos, de los conflictivos. No hay más que verlo", explicaba el primero, que después intentaba convencer de que allí "nunca pasa nada". " Aquí no hay más que peleas, tiros, cuchillos… Eso es lo que hay aquí", le interrumpía otro para zanjar el tema.

"Aquí nos entretenemos viendo las palomas, los gallos de peleas… Es en lo que nos entretenemos. No nos dan trabajo, no nos dan dinero, no nos dan ayuda, no nos arreglan el patio… ¿En qué quieres que nos entretengamos?", decía uno de ellos.