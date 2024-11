Silvia Ruiz, reportera de 'Callejeros', es increpada por unos okupas de un chalet de lujo en Benalmádena: "Ojalá yo tuviera su trabajo"

Además, todo parece indicar que hay unas "cuantas" personas viviendo en la casa y "dos niños chicos". Ha sido en ese momento cuando Silvia Ruiz ha afirmado que era una buena zona la que habían okupado, cuando a una de las personas se le ha visto visiblemente enfadada: "¿Y qué pasa si es una buena zona? ¿Yo no tengo derecho a vivir, como las personas?". Dicha persona añadía además que la reportera era una privilegiada, no ella. "Todo el mundo no tiene un trabajo como usted. Ojalá yo tuviera su trabajo" , señalaba la okupa.

"¿Tú tienes derecho a comer todos los días? ¿A que sí? Yo no puedo pagar este alquiler. La persona que quiera su casa no la deja abandonada. He cuidado la casa, porque esta casa lleva muchos años abandonada. ¿Qué me voy a ir a la casa de usted o a la del alcalde de Benalmádena?", preguntaba la okupa.