El infierno del centro de Zaragoza: 22 edificios okupados en ocho calles, intrusos de 18 años y narcotráfico 24 horas

"No se puede vivir así. Es tu vida o la de ellos . Te amenazan, te dan tirones en los bolsos, te tiran al suelo...", han comentado. Poco a poco nos han ido mostrando parte de estos edificios o cómo se enganchan a la luz con clavos de 18 centímetros, llegando a provocar incendios en bloques "con gente viviendo dentro".

Alcanzado uno de los edificios, 'Callejeros' se ha adentrado en él, pero los vecinos han preferido esperar fuera. Al entrar, el equipo ha encontrado desde basura hasta restos de sangre y ha llamado a una de las puertas, donde se ha encontrado con okupas de tan solo 18 años. "Este piso es okupa, no se paga nada. Estoy aquí porque no me hablo con nadie de mi familia, si lo ve mi madre, que le den por cu** a mi madre", ha dicho una de ellas.