El enfado de Risto Mejide con Alfonso Serrano: "Habla de lo que te pregunte, si no te importa"

Carlos Mazón ha presentado a su nuevo Gobierno valenciano y ha asegurado que su respuesta ante las emergencias será más rápida, ágil y eficaz. Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira' , pedía opinión tanto a Susana Díaz , expresidenta de la Junta de Andalucía de 2013 a 2019, como a Alfonso Serrano , secretario general del PP de Madrid. Con este último, el presentador de Cuatro tenía un 'rifirrafe' por no responder a lo que le estaba preguntando.

"Creo que es la segunda vez que me toca en el programa hablar de esta cuestión y yo si de algo me puedo alegrar es de que si que he visto que ha bajado la presión política en ambos sentidos. Más allá de todo tipo de responsabilidades y de todas las cuestiones que se tengan que revisar por parte del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat, ahora toca la reconstrucción", comentaba el número dos de Isabel Díaz Ayuso.