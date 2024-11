Javier Chicote, después de que Juan Lobato niegue presiones de Moncloa para difundir la confesión del novio de Ayuso: "Me reconoció todo, lo puedo acreditar"

Según ABC, Moncloa quiso utilizar a Juan Lobato, del PSOE madrileño, para que filtrase los datos del novio de Ayuso, algo que este ha negado

Javier Chicote, jefe de investigación de 'ABC' y nuestro colaborador ha hablado con 'Todo es mentira' tras la información que ha publicado en su periódico sobre que Moncloa mandó a Juan Lobato la confesión del novio de Ayuso para que lo sacase en la Asamblea de Madrid para que lo utilizase contra la presidenta de la Comunidad y este, no solo no lo hizo, si no que mandó los mensajes a una notaria por si acaso, algo que Lobato ha negado.

Según ABC, Moncloa quiso utilizar a Juan Lobato, del PSOE madrileño, para que filtrase los datos del novio de Ayuso, algo que este ha negado, pero Javier Chicote ha dejado claro que el propio político le confesó todo eso en una reunión este mismo domingo: "Fue a la notaria para protegerse porque sabía que esto le podía salpicar. Yo ayer me vi con Juan Lobato en la cafetería de 'Bellas Artes' de Madrid y él lo reconoce absolutamente todo. Lo que hemos publicado es verdad y está totalmente contrastado".

"Juan Lobato ha llegado a algún tipo de pacto para mantenerse en el poder porque eso es lo que más miedo le dio ayer en nuestra conversación, que acabaran con él y que pensaran que salía de él o de su entorno. Yo le tenía por un tipo honesto y, entre las cosas que nos dijo ayer, fue: 'Yo no voy a decir que esto es mentira' y hoy lo ha dicho", entonaba el periodista.

El que nos relataba la conversación que tuvo con el político en esta cafetería, que comienza con Chicote dicéndole que tiene la información de que Pilar Sánchez-Acera le llamó, algo que él reconoció: "Le digo: 'Si me estoy equivocando en algo, dímelo y él me dijo: 'No, no. Esto es así'. Él tenía que haber dicho que se le ofreció esto y por eso fue a un notario. Si no pasó nada y era información que publicaban los medios, ¿por qué tienes que ir a la notaria? Otra cosa es que alguien te pida que hagas algo que tú sabes que es delictivo y, entonces para cubrirte y poder acreditar que no lo has hecho, te vas al notario".