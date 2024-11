José Bestard, experto en gestión sanitaria: ''Quitarle presupuesto a Muface y dárselo a la pública no solventa el problema''

El Gobierno está estudiando eliminar dicha posibilidad después de que haya quedado desierto el concurso de Muface para los próximos dos años ¿por qué? las aseguradoras que lo prestaban entienden que la subida del 17,12 % propuesta por el Gobierno no es suficiente.

Respecto a si puede colapsar la Seguridad Social si desaparece Muface, el experto se ha pronunciado: ''Es un poco exagerado, pero va a crear bastantes dificultades a los gestores de los hospitales públicos'', explica e indica que ''no tiene sentido'' que el cambio se haga en un plazo de nueve meses.

''Un plazo inferior a un periodo presupuestario no tiene sentido. Como mínimo serían 12 meses para poder adecuar los presupuestos porque esto no se hace de la noche a la mañana. Si no, entiendo que el plazo podría estar entre 12 y 24 meses'', añade.