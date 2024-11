María Ángeles, vecina de Algemesí niega haber recibido ninguna alerta por la DANA: "El alcalde miente, no avisó"

María Ángeles ha querido dejar claro que eso no fue así o, por lo menos, a ella y a otra mucha gente no le llegó esta alerta del que habla el alcalde: "Eso no es verdad, es mentira. No quiero ir en contra suya, pero no es así". Aunque quería matizar algo: "Si que es cierto que parece ser que hay un canal de WhatsApp que se montó en el mes de junio, pero que mi hija que tiene 30 años desconocía. No sé si una persona que está al frente del ayuntamiento es capaz de saber que en su población hay gente que no maneja las redes sociales. Él por redes sociales no avisó de que venia el río cuando iba a venir y eso es mentir. Las mentiras en estas circunstancias son muy dolorosas".