Susana Díaz revela por qué el PSOE la ha dejado fuera de la lista de delegados del Congreso Federal: ''No tengo méritos. No es la primera vez''

El nombre de Susana Díaz no figura en la lista de los 57 delegados que asistirán al Congreso Federal

La política se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' y ha explicado detalladamente por qué el partido ha tomado la decisión

El PSOE ha dejado fuera de la lista de los 57 delegados que representarán al partido en el próximo Congreso Federal a Susana Díaz. Su nombre no aparece en dicha lista, convirtiéndose así en el única senadora de Sevilla que no representará al partido durante el Congreso que tendrá lugar entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

Para conocer más a fondo qué es lo que ha ocurrido, Susana Díaz se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' y ha explicado detalladamente por qué el partido ha tomado la decisión de dejarla fuera de la representación.

''No tengo los méritos'', ha comenzado explicando. ''Yo decía ayer, lo tendrá que explicar quién me ha dejado fuera, pero esto no es nuevo. Yo me quedé fuera en el de Valencia, pero me invitó personalmente Pedro. Entendí en ese momento que como habían estado muy cerca las primarias las heridas estaban abiertas'', ha continuado la política, aclarando un poco la situación.

Risto Mejide ha querido saber por qué en Valencia le ocurrió lo mismo y ella se ha pronunciado al respecto: ''Me invitaron, pero me dejaron en mi federación fuera de delegada, en Andalucía y yo fui a Valencia porque me invitó personalmente Pedro''.

''Han pasado tres años y en estos tres años lo que hemos vivido ha sido que todo aquel que en aquel momento estuvo conmigo, evidentemente no están en ningún parlamento ni en ningún sitio y cada vez que he hablado me han echado en cara que hablaba, que no había asumido no sé qué historias...Cada vez que yo decía que aspiraba a que el PSOE fuera un partido respirable, al día siguiente me echaban a los perros los medios de comunicación'', detalla Susana Díaz.