Odi O'Malley, crítico musical, sobre Amaia Montero: ''No tiene ninguna intención de volver al grupo, lo que quiere es impulsar su nuevo disco''

El experto explica qué es lo que ha ocurrido: ''Parece que la Oreja planeaba hacer un concierto de reencuentro con Amia dejando Lyre a un lado y a ella no le ha hecho mucha gracia que se haga un paréntesis para luego hacer con ella conciertos más pequeños''. ''Habían terminado la gira, ahora había un lapso de tiempo para hacer esto y parece ser que ella no se ha sentido muy incluida en el plan'', aclara.

Por otro lado, el crítico se ha pronunciado sobre si se producirá el concierto con Amaia Montero : ''Tengo mis dudas, en teoría está firmado, pero viendo el efecto que ha tenido el comunicado, no sé si no se van a echar atrás, como estrategia es curiosa'', y revela cómo se ha sentido él como fan del grupo: ''Esto nos ha pillado un poco en shock porque despedir a una cantante de 17 años con una cosa tan breve y tan fría...''.

Respecto a si la decisión tiene que ver con la actuación que se vio hace poco de Amaia con Karol G, el crítico cree que sí: ''Tiene todo que ver, parece que todo este plan está montado no para LODV, si no para el relanzamiento de Amaia en solitario. Ella no tiene ninguna intención de volver al grupo como cantante, lo que quería era impulsar el nuevo disco que va a sacar a través de un momento de reencuentro''.