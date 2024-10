Pilar Rahola: “Lo que se plantea Junts es abstenerse o no en una moción de censura que otros presenten”

Tras las declaraciones de Laura Borrás, presidenta de Junts sobre una posible moción de censura junto al Partido Popular en 'La mirada crítica', la que no descartaba, ' Todo es mentira ' ha querido hablar con Pilar Rahola en directo para qué explicase si es factible que eso suceda o no.

"Junts no se plantea en ninguna ocasión dar apoyo a una moción de censura ni presentarla, no me consta. Lo que se plantea es abstenerse o no abstenerse y esa abstención a una moción que otros presenten es dónde está la variable fundamental", explicaba Pilar Rahola y añadía: "Si Junts se abstiene, el PP solo necesita el voto de Coalición Canaria para seguir adelante".