Rosa Villacastín: "Bárbara Rey tenía un periodista que le apuntaba las preguntas que tenía que hacer al emérito"

Rosa Villacastín reacciona a los nuevos audios del rey emérito y Bárbara Rey

La periodista nos cuenta el tenso momento que ha tenido con Bárbara Rey: "Me dijo que hundía a la gente"

Margallo responde: "¿Estás seguro de que no aparecerás en los audios de Bárbara Rey y el emérito?"

Tras salir a la luz nuevos audios de Juan Carlos I y Bárbara Rey, Rosa Villacastín entraba en directo en 'Todo es mentira' para hablar de esto, como también relataba un tenso encuentro que ha tenido con Bárbara Rey.

Rosa Villacastín, en 'Todo es mentira'

En estos audios, Juan Carlos I le confesaba a Bárbara Rey su miedo a perder la corona por la corrupción del PSOE: "Me puede llegar a mí". Algo a lo que reaccionaba Rosa Villacastín: "Creo que es gravísimo que el rey, a una persona como Bárbara Rey que era su amante, resulta que le está contando cosas que no sé si le ha contado a otras personas".

El tenso momento de la periodista y Bárbara Rey en Marbella

En medio de todo esto, la periodista contaba que "el otro día se encontró con Bárbara Rey en Marbella" mientras comía con unas amigas suyas en una mesa, donde vivieron un tenso momento: "Me acerqué a besar a una amiga y no me había dado cuenta de que estaba ella, no la reconocí. Me dijo: ¿a mí no me saludas?"

Momento en el que Bárbara Rey le acababa recriminando que ella "hundía a la gente", algo a lo que Rosa Villacastín no dudaba en responderle: "Yo lo que no hacía era chantajear como tú".

"Se quedó muerta y no le di tiempo a contestar porque salí zumbando, me despedí de mi amiga porque ella quería montar pollo", nos contaba Rosa Villacastín: "Sigue teniendo la misma prepotencia de quién quiere defenderse, pero no puede. Ella estaba atacando a una persona, yo he tenido con ella momentos buenos y malas relaciones, pero en ese momento no me di cuenta de que era ella, fue ella la que me quiso atacar".

Algunos detalles sobre el periodista que era amigo de Bárbara Rey y le ayudaba con las preguntas, según Rosa Villacastín

Rosa nos aseguraba que "le podría haber dicho más cosas", pero no quiso por el momento en el que se encontraron, cosas que si nos desvelaba en nuestro programa: "Tiene todo el derecho a acostarse con quién quiera, pero me parece que eso no era una simple relación de cama, era una relación más importante porque ella tenía un periodista que era el que le hacía y apuntaba las preguntas que tenía que hacer sobre todos esos temas. Ya no era una relación de amor, ella quería tener esa información y el rey se la daba".

Risto Mejide preguntaba por la identidad de este periodista, del que Rosa Villacastín daba algunos detalles: "Era hombre, un amigo suyo del que no voy a decir el nombre porque vive ya apartado de todo esto. No quiero ponerle en esta situación, pero le conozco muy bien y sé que le hacía las preguntas. Lleva retirado muchísimo tiempo. Vive en el sur de España con su segunda mujer".

El presentador le preguntaba por el medio en el que trabajaba este periodista, entre otras cosas, a las que Rosa Villacastín respondía: "No trabajaba en 'Cambio16' ni en 'Interviú', no te digo el medio porque si no ya sabes quién es".