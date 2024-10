José Luis Ábalos, tras presentar sus alegaciones para regresar al PSOE: ''Tendría que ser consecuente y reintegrarme en el grupo parlamentario''

''Me llega meses después, y cuando yo pedí la prueba de la notificación tampoco se cumplió porque se me dieron 24 horas para entregar el acta , pero se entiende que esas 24 horas son desde que recibo la notificación y la recibí el 6 de marzo, por tanto el plazo de 24 horas vendría después'', revela el político.

''Lo que alego es la caducidad de todo el expediente y planteo que se resuelva mi situación'', explica y continúa: ''Que se dé por prescrito el expediente porque no han tomado ninguna resolución''. Además, afirma que no seguiría en el Grupo Mixto si fuese readmitido en el PSOE.

Y revela el por qué: ''Mi imposición en el Grupo Mixto tiene que ver con ese ultimátum que se me hace, si yo hubiera hecho caso a lo que se me planteaba, que a mi juicio estaba fuera de la norma, ya no tendría vuelta atrás, una vez dejas de ser diputado ya no te pueden volver a dar esa credencial''.