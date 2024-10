Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León: "Desde Ferraz se han lanzado bulos sobre mí"

Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León ha hablado con 'Todo es mentira'

"Yo solo quiero contribuir a que el partido esté fuerte al lado de la dirección si me dejan", aseguraba

Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León ha hablado en directo con 'Todo es mentira' tras la anulación de las primarias en su federación por parte de Ferraz: "Es una desautorización de los militantes del partido en Castilla y León, que son los que tienen que decidir. Yo ni siquiera he dicho si me presentaría o no a ese Congreso, yo solo estoy pidiendo esrespeto a la autonomía y a la voz de los militantes".

El que no afirma ni desmiente que se vaya a presentar: "Soy muy respetuoso con los procesos, no hablaré de eso hasta que no toque. A los primeros que se lo diré cuando toque será a mis compañeros y mis compañeras".

"No pienso en guerras orgánicas y, por supuesto, todo el respaldo a Pedro Sánchez, si le he avalado en este proceso como secretario general, quiero hablar de ideas, del proyecto y garantizar la autonomía de la voz de los militantes del PSOE de Castilla y León", dejaba claro Luis Tudanca.

Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León: "Se han lanzado bulos sobre mí"

Como también explicaba si hay una guerra interna entre él y Santos Cerdán, al que ha acusado de llevar "maniobras tóxicas" contra él: "Durante un año he estado callado. He escuchado filtraciones, ataques, ahora están entrando en terrenos personales con bulos, eso mismo que denunciamos que hace el PP con nosotros, lo estoy teniendo que aguantar. Yo soy muy prudente, he estado con Pedro desde el principio, después de un año callado creo que tengo el deber y el derecho de explicarlo con tranquilidad y pedir que quién tenga algo que aportar al proyecto de Castilla y León que lo haga y que los militantes voten seas cuales sean los candidatos, eso es lo que pido. Pero sí ha pasado esa desestabilización".

¿Por qué cree que le intentan desetabilizar desde Ferraz ahora?", le preguntaba Risto y este reflexionaba: "No lo sé, yo ahora que doy explicaciones lo estoy haciendo dando la cara, no he escuchado a nadie dando la cara. No debe ser un problema de resultado electoral, defiendo el trabajo que ha hecho mucha gente aquí, eso se lo tendrá que preguntar a ellos. Yo solo quiero contribuir a que el partido esté fuerte al lado de la dirección si me dejan".