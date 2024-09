Las críticas de Ana Oramas al spot del Gobierno para fomentar el uso del transporte público: "Es ordinario"

El ministerio encabezado por Óscar Puente ha publicado recientemente un spot publicitario para fomentar el uso del transporte público. En este espacio, utiliza el lema de Sánchez de "más transporte público y menos Lamborghini" , acompañada de música de estilo trap. Parece ser que este anuncio no ha gustado nada a Ana Oramas y aprovechando su visita a 'Todo es mentira', hacía público su descontento.

Después de una nueva incidencia en la red de trenes española y tras haber hablado con una pasajera afectada, Oramas comentaba que Óscar Puente lleva poco tiempo, pero que el PSOE lleva siete años y los presupuestos de mantenimiento no han evolucionado.

Acto seguido de afirmar esto, algo más seria, la política de Coalición Canaria señalaba: "A mí lo que no me parece serio es que con dinero de todos nosotros hagan un spot de televisión, que me parece ordinario, para sus peleas con Isabel Díaz Ayuso".