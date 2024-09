Javier Chicote, sobre que la Complutense no renueve la cátedra a Begoña Gómez: "Nunca debió de firmarse"

La entidad se lo habría comunicado así a los patrocinadores mediante un correo electrónico publicado en la 'Cadena Ser', en el que comentaban: "A la finalización de la vigencia del Convenio relativo a la Cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. No se procederá a la renovación o prórroga del mismo por parte de la UCM".

Esta cátedra firmada en 2020, vencía el próximo mes , salvo acuerdo entre ambas partes, algo que no va a llegar tras esta notificación. Sin embargo, lo que si continua es la investigación interna por parte de la Universidad y mantendrá una comisión para esclarecer la actuación de Begoña Gómez.

En primer lugar, confirmaba la "no renovación" de la cátedra y señalaba: "Era la crónica de una muerte anunciada. Por el altísimo coste reputacional y su vinculación con un posible tráfico de influencias, la Complutense ha decidido que la cátedra no continúe". Bajo el punto de vista del periodista, "no debió de firmarse nunca", ya que se hizo porque la que la pidió era la mujer del presidente.