Ábalos explica el contenido del correo filtrado con los presuntos pagos a Jesica: "A mí no me está reclamando nadie nada"

Sin embargo, para el exministro de Transportes no sería la única batalla en los juzgados, y es que desde hace tiempo tiene problemas con 'The Objetive' . Según la última información de este medio, sobre Ábalos, publican un documento con unas reclamaciones de pagos y señalan que incluyó en varios viajes oficiales a Jesica, una mujer que habría sido contratada por una empresa pública vinculada a su ministerio.

Respecto a su vinculación con Jésica, explicaba a Risto: "No trabajaba para mí y yo no pagaba a esta mujer de mi bolsillo". Ante estas palabras, Risto planteaba al exministro, de dónde surgen entonces esas reclamaciones de pago, a lo que Ábalos respondía: "No existen. Ese correo me lo envié a mí por una cuestión personal y lo dejé en la pantalla. A mí no me reclaman nadie nada".