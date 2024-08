La parodia de 'TEM' tras el nombramiento de Trapero como director de los Mossos: "Lo llamo Mossito feliz"

Marta Flich daba la noticia de la tarde, con el nuevo relevo en la cúpula de los Mossos tras la segunda fuga de Puigdemont: "La Generalitat confirma a Trapero como nuevo director general para abrir una nueva etapa". Ante esta noticia, Risto Mejide apuntaba: "Lo conozco y me parece un tipazo, es competente y sensato". Sin embargo, añadía, que se rumorea que el entorno de Puigdemont no lleva muy bien este nuevo nombramiento, ya que la relación parece no ser buena. Para salir de dudas, Risto invocaba a 'Puigdemonium'.