La divertida pregunta que deja callados a los atletas Álvaro Martín y Águeda Marqués: "Puigdemont no se os habría escapado, ¿no?"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su fin el pasado 11 de agosto y España ha conseguido 18 medallas , un resultado que no se ha visto con buenos ojos y ha sido muy criticado, ya que no se han superado las 22 medallas de las olimpiadas celebradas en Barcelona.

Álvaro Martín ha confesado cómo se siente después de traer dos medallas olímpicas a su pueblo: "Satisfacción, orgullo y me alegro que mucha gente se ha sentido partícipe del éxito. Ver la felicidad en la cara de muchísima gente es el máximo orgullo. Tú te subes al pódium, pero sabes que un trocito de la medalla pertenece a muchas personas".

Tras esto, ha analizado el 'fiasco' de España en los Juegos Olímpicos que dicen los medios de comunicación: "No creo que sea un fiasco, pero sí es verdad que esperábamos mejores posiciones. Queda algo de esperanza, hemos conseguido 51 diplomas olímpicos. Eso es alta competición..."

"Lo más importante y destacable es coger medallas, pero simplemente pasando de ronda, haciendo marcas personales o teniendo un puesto de finalista son logros súper importantes que la gente no se da cuenta de lo complicado que es conseguirlos", ha admitido la atleta.

"A vosotros Puigdemont no se os habría escapado, ¿no?", les ha preguntado Pablo entre risas. Los dos deportistas se han quedado callados y no han podido aguantarse la risa. Tanto Álvaro Martín como Águeda Marqués no han querido pronunciarse al respecto sobre la política.