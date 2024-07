José Luis Ábalos, tras su denuncia ante la Fiscalía: ''No estoy investigado y soy la estrella de todas las filtraciones''

José Luis Ábalos ha pedido que se investigue la revelación de datos personales

El exministro ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para explicar los motivos que le han llevado a denunciar

Ábalos revela por qué cree que podrían estar ''espiándole'': ''Tengo indicios de que se está produciendo una investigación extrajudicial''

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha ido un paso más allá y ha denunciado ante la Fiscalía las filtraciones del caso Koldo. El político, que ahora forma parte del gurpo mixto, denuncia haber sido objeto relevación de datos de carácter privado e indica que afectan a un ''no investigado''.

Tras lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con José Luis Ábalos, quien explica detalladamente los motivos por los que ha denunciado y se defiende de las acusaciones que se han ido vertiendo sobre el durante estos últimos meses.

Respecto a por qué decide denunciar, Ábalos ha sido muy claro: ''Lo he estado observando cinco meses. No se puede normalizar esto, no tiene ningún sentido. Es la institución a la que puedo acudir en este caso, yo no soy parte del proceso, no estoy investigado por lo tanto no puedo dirigirme al juzgado y entiendo que este deber ser el vehículo''.

''Lo digo en la propia denuncia, fundamento el por qué me dirijo a la Fiscalía y creo que no podemos normalizar lo que es vulnerar la intimidad de las personas y que no estén protegidos sus derechos. Ya no hablo de mi, que también, soy una persona que no estoy investigado y sin embargo soy la estrella de todas las filtraciones'', explica el político.

Además, denuncia que cree que hay quien ha buscado ''lo más escabroso e intimo que han podido encontrar'' y explica que no puede darse por normalizado: ''Por eso he planteado esta denuncia cinco meses después de estar aguantando filtraciones que afectan a muchas personas y que no tienen nada que ver con el objeto de la causa''.

En cuanto a si sospecha de alguien, Ábalos ha sido discreto: ''No quiero tenerlas, está claro que forman de un procedimiento que hay que respetar, un procedimiento judicial que no es publico, hay acusaciones populares presentadas y otra serie de personas que trabajan ahí y que tienen que velar por el secreto de lo que tengan conocimiento''.