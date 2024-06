¿Hay que preocuparse por la gripe aviar? Adolfo García Sastre, virólogo, responde

Un portavoz de la OMS se ha retractado y ha anunciado que la muerte de un hombre de 59 años el pasado mes de abril en México contagiado con una cepa de gripe aviar , no es atribuible a dicha enfermedad como afirmó la organización con anterioridad.

''Es muy difícil ahora mismo prevenir lo que pasa con el virus de la gripe. Está muy extendido en la naturaleza y hay variantes que so capaces de infectar mamíferos que no se ha transmitido bien entre ellos, con la excepción de vacas donde parece que en Estados Unidos el virus ha sido capaz de adaptarse en vacas, es posible que también pueda adaptarse al transmitirse en humanos'', explica el virólogo.

En cuanto a si estaríamos preparados para afrontar otra pandemia, Adolfo se ha pronunciado: ''La buena noticia es que no solo tenemos vacunas si no que también tenemos antivirales que sabemos que funcionan. La mala noticia es que no tenemos suficientes para todo el mundo, si empieza una pandemia habrá que empezar a producir las vacunas que ya existen y producir en mayor cantidad los antivirales y eso es lo que va a tardar más''.