Perros rodeados de heces, con parásitos y desnutridos: la dueña ha sido detenida por estafa y maltrato animal

Una persona cercana a la mujer que ha sido detenida por un presunto delito de estafa y maltrato animal ha hablado en exclusiva para 'Tiempo al tiempo' y ha reconocido que ella necesitaba dinero, pero defiende su inocencia : "A esa asociación lo que le pasó es que metió más perros de los que debía en la casa. Los vecinos se quejaron, pero no había estafa por ningún lado".

El entorno de la detenida ha señalado que la mujer estaba mal en todos los sentidos: "Esta mujer estaba muerta del asco en lo económico, en lo personal y a todos los niveles. Si hubiera cogido ese dinero, te aseguro que no estaba en esa situación. Yo la he tenido que mandar dinero para el tema de gasolina, de comida, etc".