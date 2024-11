Las lágrimas de Rubén ante el perdón de su madre Marivi: "Me costó aceptaros y eso no ha sido fácil"

Rubén aseguraba que su madre se ha modernizado y entiende mejor su mundo despues de esta aventura en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?', algo que confesaba la propia Mariví, entre lágrimas: "He cambiado porque tengo dos hijos gays, entonces hacía cambiado mucho, pero aquí he aprendido más. Tengo que evolucionar porque mis hijos son lo más grande del mundo".

Ante las palabras de Mariví, Rubén no podía evitar emocionarse, a la que quería decirle algo: "Estoy orgulloso de ti , mamá. Muchísimas gracias por ser la mejor madre del mundo". "Gracias a ti porque eres el mejor hijo del mundo y no es un dicho, es la verdad", respondía ella con la voz entrecortada.

Y, es que Mariví incluso pedía perdón a Rubén delante todos en esta ceremonia final: "Lo siento por muchas cosas porque perfecta no soy, como me ha costado tanto aceptaros a los dos, igual no ha sido fácil". Pero Rubén le quería dejar claro que ha sido una madre "perfecta".