Erik y Camelia suben la temperatura de '¿QQCCMH?' con un sensual momento en el spa: "Tengo muchas ganas de dormir contigo"

Erik y Camelia han vivido un momento muy 'subido de temperatura' durante la entrega de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' de este lunes. Por si ya no había tensión sexual entre esta pareja, su cita ha sido nada más y nada menos que en un spa. Además, Camelia tenía preparada una sorpresa para el hijo de Mari Carmen que le iba a pillar totalmente desprevenido. "Qué bonito esto, ¿no cariño?", señalaba la pretendienta.

Erik tuvo que evaluar el espectáculo y el hijo de Mari Carmen no se lo pensaba: "Lo has hecho muy bien. Yo te daría un diez, sobre todo por el trikini". Camelia le pedía a Erik algo parecido y este no tardaba en quitarse el albornoz: "Qué rápido te quitas tu la ropa, ¿no?". Miradas cómplices, sensualidad y sobre todo, calor. Mucho calor. Finalmente, cogían cada uno un vaso de champán y se pegaban un caliente chapuzón en el spa.